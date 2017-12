Vliegtuigmotor voor vertrek met plakband gerepareerd

Een vliegtuigmonteur heeft op Schiphol een motor van een easyJet-toestel met plakband gerepareerd. Althans dat meldde geschrokken passagiers die in het vliegtuig zaten net voor vertrek.Een verontruste reiziger filmde de reparatie en zette het online. Maar volgens de vliegmaatschappij was de veiligheid niet in het geding, zo meldden diverse Engelse media.Op de beelden is te zien hoe een monteur tape aanbrengt op een van de motoren van het toestel. De piloot vertelde de passagiers naar verluidt dat ze iets later vertrokken vanwege een ''snelle reparatie'' aan het toestel.De vliegmaatschappij liet Britse media weten bij dergelijke ingrepen geen ducttape te gebruiken, maar een speciale variant. Dat tape zou volgens kenners bij sommige reparaties gebruikt mogen worden en is ,,extreem duurzaam''.