Bejaard echtpaar zou Limburgse buurt terroriseren

Stalkende bejaarden? Een bejaard echtpaar zou hun buren in het Limburgse dorp Maria-Hoop dusdanig 'geterroriseerd' hebben, dat het is opgepakt en vastgezet. Hun advocaat spreekt er schande van.



De bewoners van het dorp Maria-Hoop in Limburg zeggen dat de pesterijen al jaren voorkomen, maar pas sinds een maand is wijkagent Frank Puts bezig met een onderzoek naar het paar. De eerste gevallen zouden zelfs al in 2009 hebben plaatsgevonden. Nu, acht jaar later, zijn er volgens de wijkagent zeker twee aangiftes gedaan. ,,Ik kan niet op de details ingaan, maar wat hier gebeurd is, dat kan echt niet'', zegt Puts tegen De Limburger.



Volgens de buurtbewoners schijnt het echtpaar met lampen op de huizen, plaatsen ze camera's die alles in de gaten houden, wordt er de hele dag harde muziek gedraaid en bellen ze mensen op die nét het huis uitgaan. ,,En als je dan terug naar binnenging om op te nemen, werd er snel opgehangen", aldus twee buurtbewoners tegenover de krant.



De pesterijtjes gebeurden volgens de wijkagent stelselmatig en opzettelijk. Er zou zelfs gedreigd zijn met rechtszaken. Een onderzoek van de politie resulteerde in een arrestatie vorige week. Eerst werd de 72-jarige man aangehouden, daarna zijn 69-jarige echtgenoot. Inmiddels zijn ze weer op vrije voeten: er wordt nader onderzoek gedaan. Advocaat van het stel Ludo Hameleers vindt de arrestatie schandelijk: ,,Dit bizarre verhaal gaat een staartje krijgen. Iemand arresteren, vlak voordat hij naar de kerk gaat. De arrestatie gebeurde nog net niet met een arrestatieteam."



Verder onderzoek moet uitwijzen of het stel dan ook echt verantwoordelijk is voor de vele pesterijen en stalkingpraktijken. Wijkagent Puts is echter duidelijk: ,,Buurtbewoners hebben er jaren onder geleden. Dit is geen burenruzie. Het is eenzijdig. Ik moest hier iets mee. In mijn wijk geen gezeik."

Reacties

03-12-2017 08:37:28 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.736

OTindex: 55

Die advocaat heeft helemaal gelijk iemand oppakken net voordat hij naar de kerk gaat zou nooit meer moeten gebeuren dit moet echt een staartje krijgen. En dat deze echtpaar het leven van de halve wijk zuur maken moeten we maar door de vingers zien dat komt vast door de ouderdom. Als ik zulk buren had en na 7 jaar zou de politie niet ingrijpen haf ik dat zelf wel gedaan.

03-12-2017 08:52:46 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.661

OTindex: 978



Mensen die hun kunstgebit in een glaasje water hebben staan die zeggen haf @Heusdenaar , heb jij een kunstgebit?Mensen die hun kunstgebit in een glaasje water hebben staan die zeggen haf

03-12-2017 09:01:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.893

OTindex: 59.879

Quote:

Iemand arresteren, vlak voordat hij naar de kerk gaat. D



Dat is inderdaad schandalig. Dat had pas gemogen vlak voor het zingen begon! Dat is inderdaad schandalig. Dat had pas gemogen vlak voor het zingen begon!

03-12-2017 10:15:46 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.736

OTindex: 55

@stora : ik ben alvast aan het oefenen voor later.

03-12-2017 11:01:50 lonewolf

Erelid



WMRindex: 1.239

OTindex: 918

@Mamsie :



Ik denk dat deze mensen zich zelf gewoon erg grappig vinden en niet inzien dat andere zich dood irriteren.

Ik denk dat deze mensen zich zelf gewoon erg grappig vinden en niet inzien dat andere zich dood irriteren.

03-12-2017 11:01:58 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.972

OTindex: 2.891

als die aantijgingen waar zijn, hadden ze toch niets in de kerk te zoeken. Misschien de volgende keer gewoon midden in de nacht van hun bed lichten?



Laatste edit 03-12-2017 11:04

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: