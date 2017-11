Kinderen smullen van 3500 pannenkoeken ter ere van Sint Pannekoek

Poedersuiker en bergen pannenkoeken. In The Big Building in Groningen vierden kinderen woensdag Sint Pannekoek. Sommigen, zoals het hoort, met het gerecht op hun hoofd.Een blonde vrouw met haar haren in een rommelige knot krijgt een koekenpan met daarin een koude pannenkoek in haar handen geduwd. Het doel? Ze moet het gerecht op haar hoofd zien te gooien. De eerste keer lukt het bijna. De tweede keer gaat het helemaal mis. Vol goede moed raapt ze de pannenkoek van de grond en probeert het opnieuw. ,,Hoppa!’’, roept ze met de platte lekkernij op haar hoofd. ,,Een vrolijke en gezegende Sint Pannekoek!’’ Voor de taalpuristen: Sint Pannekoek schrijf je volgens de oude spelling van Opa Gerrit, dus zonder N.De hal van The Big Building in Groningen is versierd met vlaggen en ballonnen. Aan picknicktafels met rood-witgeruite tafelkleden smullen bezoekers van de lekkernijen van Toet Pannenkoek. De bakkers van de zaak aan het Zuiderdiep hebben 3500 pannenkoeken meegenomen. Kinderen kunnen knutselen, rondspringen in springkussens en aan een cursus striptekenen meedoen.,,Ik bak zelf de lekkerste pannenkoeken en ik eet ze het liefst met kaas”, zegt Lente (9) terwijl ze het laatste stukje kazige pannenkoek in haar mond propt. Haar beste vriendin Silke (8 ) heeft ze het liefst met poedersuiker.Annabelle Spanjaard (38 ) is voorzitter van Stichting Sint Pannekoek Groningen. Zij is er mede voor verantwoordelijk dat het feest van striptekenaar Jan Kruis zo groot gevierd wordt in Groningen. ,,Ik las het stripje over de feestdag in 2010 en dacht: dit is leuk. Dit ga ik vieren. Het is een beetje uit de hand gelopen.”Striptekenaar Jan Kruis (1933 -2017) introduceerde het fictieve festijn Sint Pannekoek in 1986 in zijn wekelijkse strip Jan, Jans en de Kinderen in weekblad Libelle. In de strip wil Catootje geen 'vieze boontjes' eten. Ze heeft meer zin in pannenkoeken. Opa Gerrit verzint daarom ter plekke dat het een oude Rotterdamse traditie is om op 29 november pannenkoeken te bakken en een ervan op je hoofd te leggen. Sindsdien bakken steeds meer Nederlanders op 29 november pannenkoeken en begroeten de heer des huizes, net als in de strip, met een pannenkoek op hun hoofd. De tekenaar verzon in 2015 een legende over de ontstaansgeschiedenis van Sint Pannekoek. En Voor de taalpuristen: Sint Pannekoek schrijf je volgens de oude spelling van Opa Gerrit, dus zonder N.Spanjaard vierde de feestdag het eerste jaar thuis met vrienden, daarna met vrienden van vrienden en nu met vele anderen in de hal van The Big Building.Tussen de jeugd zit ook een groepje twintigers te genieten van een lekkernij. Maar wel iets bourgondischer. Zij spoelen hun eten weg met het speciale St. Pannekoeksbier van de Groningse brouwerij Bax bier. ,,Hij smaakt niet naar pannenkoek, maar hij smaakt wel goed mét een pannenkoek”, zegt Bram van Houten (25).De vraag wie van de vier mannen de beste bakker is, leidt tot enige discussie. Stefan - 'geen familie van' - Kruis (26) steekt vol zelfvertrouwen zijn hand op. Maar de andere heren stemmen toch voor de pannenkoek van Thomas Drenth (24). Ietwat beteuterd laat Kruis zijn hand zakken: ,,Mijn eerste pannenkoek mislukt tenminste nooit.”Volgens Joanna Schouten, de eigenaresse van Toet, is het gebruik van verse ingrediënten het geheim achter een echt goede pannenkoek. En een heel hete pan. Geen kant en klare poedertjes dus.,,Oh’’, antwoordt Kruis betrapt. ,,Maar ik gebruik tenminste nooit zo’n schudfles.”