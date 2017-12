Amerikanen opgepakt voor blote billen bij Thaise tempel

Twee Amerikanen zijn in Thailand gearresteerd vanwege een foto met hun blote billen bij een beroemde tempel in Bangkok. De twee mannen zijn opgepakt op het vliegveld van Bangkok en worden aangeklaagd voor naaktheid in het openbaar.Het stel poseerde met hun broek omlaag bij de Wat Arun-tempel in Bangkok en deelde de foto op Instagram. Veel Thai vinden dit respectloos en riepen de politie op de zaak te onderzoeken.De 38-jarige Joseph en Travis Dasilva delen vaker foto's van hun naakte achterwerk op bijzondere plekken. Op het Instagram-account 'Traveling Butts' staat bijvoorbeeld ook een foto waarop ze poseren bij het Witte Huis.Volgens de Bangkok Post heeft het koppel bekend de foto te hebben genomen. In afwachting van een rechtszaak zitten ze vast op het politiebureau. Ze zouden een boete kunnen krijgen tot 130 euro; niet bekend is of ook een celstraf tot de mogelijkheden behoort.Het gedrag van toeristen in Azië leidt vaker tot heftige reacties. Twee jaar geleden werden in Maleisië vier rugzaktoeristen, onder wie een 23-jarige Nederlander, opgepakt omdat ze naaktfoto's hadden gemaakt op de berg Kinabalu.Kort daarna was er een aardbeving waarbij achttien doden vielen. De vice-premier van Maleisië zei dat het natuurgeweld een straf was voor het gedrag van de backpackers. De vier werden veroordeeld tot drie dagen cel en een boete van meer dan duizend euro.Ook de vulkaanuitbarsting van de Agung op het Indonesische eiland Bali zou komen door misdragingen van buitenlanders. Een priester in een nabijgelegen dorp legde de schuld bij toeristen die seks op de berg hadden.