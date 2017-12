Acht ezels achter tralies in India omdat ze planten vernielden

In het noorden van India zijn acht ezels in cellen geplaatst nadat ze kinderen verwond hadden en planten vernielden in de omgeving van een gevangenis. Dat meldt het Indiase dagblad Hindustan Times. De gevangenisautoriteiten verklaarden dat de dieren een maand lang zonder toestemming graasden op terreinen die bedoeld waren voor het gevangenispersoneel.



De acht ezels werden gisteren vrijgelaten toen de eigenaars zich meldden bij de gevangenis en beloofden om de dieren niet meer los te laten lopen. "De dieren aten niet alleen de planten op; ze vernielden de hele tuin en verwondden bovendien enkele kinderen", aldus een opzichter van de gevangenis. "We hebben de eigenaars verschillende keren gebeld, maar ze bleven maar volhouden dat de dieren niet van hen waren. En dus hebben we ze op 24 november opgesloten." De gevangenis rechtvaardigde de opmerkelijke sanctie door te stellen dat de ezels een gevaar vormden voor de kinderen en de planten. "Er werden enkele maatregelen getroffen om het de dieren naar hun zin te maken. Ze werden twee keer per dag gevoed", aldus een bewaker.

Reacties

02-12-2017 13:50:40 stora

Ik denk dat ze gevoederd werden met planten uit die tuin

02-12-2017 17:27:18 allone

dat de ezels een gevaar vormden voor de kinderen en de planten... Ze werden twee keer per dag gevoed Nu ben ik toch benieuwd wat ze te eten kregen, geen planten neem ik aan Nu ben ik toch benieuwd wat ze te eten kregen, geen planten neem ik aan

