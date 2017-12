Gevangene met opvallende tattoo ontsnapt uit Amerikaanse gevangenis

In Californië is een gevangene met een nogal herkenbaar signalement ontsnapt. De man heeft namelijk een tatoeage van een doodshoofd op zijn gezicht.Corey Hughes ontsnapte maandag uit de werkplaats in de gevangenis waar hij zijn straf uitzit. De politie verspreidde direct een opsporingsbericht op social media, dat gretig gedeeld wordt. De man zit vast voor wapendelicten en zou eigenlijk vrijkomen op 6 februari komend jaar.