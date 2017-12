Washington Post trapt er bijna in

Journalisten van de Washington Post hebben een vrouw ontmaskerd die opzettelijk met een verzonnen verhaal naar de redactie was gestapt. En dat allemaal om de gezaghebbende krant in diskrediet te brengen.



Het was vooral de bedoeling, vertelt Amerika-kenner Diederik Brink, om de vrouwen die Senaats-kandidaat Roy Moore beschuldigden van seks met minderjarige meisjes, allemaal weggezet zouden kunnen worden als fantasten en leugenaars. Op 12 december zijn verkiezingen voor een Senaatszetel uit Alabama. 'Die moeten de Republikeinen in handen houden om hun belastingplan door het Congres te kunnen loodsen, maar de kandidaat daarvoor is de omstreden Moore.'



De vrouw in kwestie was op pad gestuurd door Project Veritas, zegt Brink, 'een goededoelen-organisatie die als doel heeft om door undercoveroperaties journalisten en liberale organisaties te ontmaskeren als hypocriet en corrupt'.



De journalisten van de Washington Post vertrouwden het zaakje niet. Toen ze de vrouw stevig aan de tand voelden, bleek dat ze niet consistent was in haar verhaal. Ze volgden de vrouw, die door de mand viel toen ze het kantoor van Project Veritas binnenging.

Reacties

01-12-2017 18:26:40 EdgarPoe

Senior lid

Fake news dus .net zoals onze minister Omtzicht over MH17, alleen was dat van hem vele malen erger, maar dat werd min of meer weggewuifd (hij is zo goed). https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/cda-kamerlid-omtzigt-liet-nepgetuige-spreken-op-mh17-bijeenkomst

01-12-2017 18:40:27 stora

Oudgediende



Het enige wat ik kan bedenken is dat ze met veel moeite een kabinet bij elkaar hebben samengeraapt en ze kunnen zich niets veroorloven .

Maar de eerste scheurtjes in dit kabinet zijn er dus al. @EdgarPoe , dat was een vaag verhaal ja.Het enige wat ik kan bedenken is dat ze met veel moeite een kabinet bij elkaar hebben samengeraapt en ze kunnen zich niets veroorloven .Maar de eerste scheurtjes in dit kabinet zijn er dus al.

01-12-2017 18:54:22 stora

Oudgediende



Bij een goededoelen organisatie denk ik aan een organisatie die mensen in nood helpt.

Niet om fraude en zo op te sporen.

Goede dat het gebeurt maar onder de verkeerde vlag.

Denk ik.

01-12-2017 18:57:49 Emmo

Stamgast



Quote:

'een goededoelen-organisatie die als doel heeft om door undercoveroperaties journalisten en liberale organisaties te ontmaskeren als hypocriet en corrupt' En waarom alleen journalisten en liberale organisaties? Kunnen er ergens anders géén corrupte praktijken optreden?

Lijkt mij zo een beetje eenzijdig-politiek.



02-12-2017 01:15:44 botte bijl

Oudgediende



zo zien we weer dat men bij opvallend nieuws altijd goed naar de bron moet kijken

