Honden in Hengelo gered na eten chocoladeletters

HENGELO - Een Hengelose dierenarts heeft afgelopen weekend drie honden moeten helpen die vijf chocoladeletters hadden opgepeuzeld. Door ze te laten braken, kon worden voorkomen dat ze ziek werden.



Twee van de 'slachtoffers' komen uit één gezin. De honden waren eerder bij de chocola dan de kinderen, die de avond ervoor hun schoen hadden gezet. "Het was niet duidelijk of ze allebei chocola hadden gehad en hoeveel. Voor de zekerheid heb ik ze allebei laten braken", aldus dierenarts Liesbeth Koopmans van Dierenartspraktijk Robert Stolzstraat.



Chocola kan erg gevaarlijk zijn voor honden. Als niet snel wordt ingegrepen, krijgt het dier hartritmestoornissen en epileptische aanvallen en gaat hij dood. De snelheid van de vergiftiging hangt af van de grootte van de hond en de soort chocola. Vooral in pure chocola zit theobromine, een stof waar honden zeer gevoelig voor zijn. Een kleine hond kan van een klein stukje al heel ziek worden.



Liesbeth Koopmans raadt hondeneigenaars met klem aan om direct de dierenarts te bellen als ze het vermoeden hebben dat hun hond chocola heeft gegeten. Op sommige websites krijgt men het advies de hond zout te geven maar Koopmans raadt dat af. "Niet zelf gaan knoeien met zout. Er sterven jaarlijks meer honden aan zoutvergiftiging dan aan chocoladevergiftiging."

