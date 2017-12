Vrouw ondergaat 50 operaties om op Angelina Jolie te lijken

De Iraanse Sahar Tabar wil zo graag op Angelina Jolie lijken, dat ze zich al 50 keer heeft laten opereren en 40 kilo is afgevallen.De jonge vrouw doet er alles aan om op haar idool te lijken. Volgens Turkse media moet ze inmiddels een fortuin aan plastische ingrepen hebben uitgegeven.Op het Instagram-profiel van de Iraanse Sahar reageren veel mensen geschokt op haar transformatie. "Je ziet eruit als een monster", schrijft iemand. "Je lijkt niet op Angelina Jolie, je maakt me alleen maar heel erg bang", schrijft een ander. En: "Hier ga je heel erg veel spijt van krijgen." De vrouw wordt in de reacties vergeleken met een zombie en Corpse Bride, een personage uit de gelijknamige animatiefilm. Anderen vinden de gelijkenis met de 42-jarige Amerikaanse actrice wel treffend.De transformatie van de jonge vrouw houdt veel mensen bezig, Sahar heeft al meer dan 271.000 volgers op Instagram.