Brussels homostel moet baby teruggeven aan biologische moeder

Bijna anderhalf jaar lang waren Manish en MichaŽl de adoptieouders van een prachtige zoon: ManaŽl. Maar de rechter maakte een eind aan dat gezinsgeluk. Het Brusselse homokoppel moet het jongetje afstaan aan de biologische moeder.



In 2016 kwam een droom uit voor de twee wensvaders via een Vlaams adoptiebureau. Die vonden een zwangere vrouw die haar kind na de geboorte wilde afstaan aan het homokoppel.



Vijf dagen na zijn geboorte verhuisde het jongetje naar zijn nieuwe thuis. De vrouw tekende drie maanden later ook het benodigde document bij de notaris. "Eindelijk voelden we ons ouders", zegt Manish tegen de Belgische zender RTBF. Maar de Belgische rechtbank moest de adoptie nog wel even officieel bevestigen.



En toen ging het mis: in de tussentijd bedacht de biologische moeder zich. Ze wilde haar zoon terug. Afgelopen zomer gaf de rechter haar gelijk. En volgens Belgische media hebben Manish en MichaŽl nu ook in hoger beroep aan het kortste eind getrokken: ze moeten Manšel binnenkort afstaan.



Tot die tijd is er iedere week een ontmoeting tussen de vaders, de biologische moeder en de zoon. Zodat het jongetje vast kan wennen aan zijn nieuwe ouder.



Op Facebook schrijft het stel: "We voeden onze zoon nu al vijftien maanden op, sinds hij vijf dagen oud was. De enige familie die hij kent, zijn wij. Hij is aan ons gehecht. Hem van ons wegnemen kan zijn mentale gezondheid schaden." De mannen brachten hun verhaal in de media omdat ze andere adoptieouders willen waarschuwen. "Zolang de adoptie niet officieel is, hebben adoptieouders heel weinig rechten", zeggen ze.

Reacties

01-12-2017 13:14:07 venzje

Arm kind!

01-12-2017 13:28:35 allone

Arm kind!

01-12-2017 13:45:57 Emmo

"Zolang de adoptie niet officieel is, hebben adoptieouders heel weinig rechten" Zolang de adoptie niet officieel is, is er geen adoptie, en heb je MI in het geheel geen rechten.

En met vijftien maanden zal het met de mentale gezondheid wel meevallen. Tenslotte praten we over een normale verzorging, en niet over dingen als borstvoeding, waarbij ik me sterkere vorm van gehechtheid kan voorstellen. Zolang de adoptie niet officieel is, is er geen adoptie, en heb je MI in het geheel geen rechten.En met vijftien maanden zal het met de mentale gezondheid wel meevallen. Tenslotte praten we over een normale verzorging, en niet over dingen als borstvoeding, waarbij ik me sterkere vorm van gehechtheid kan voorstellen.

01-12-2017 14:17:52 GroteMop1983

@Emmo : wat betreft de eerste alinea. Juridisch gezien heb je ongelijk. Het is een adoptieprocedure die gestart is, maar geen toestemming van de rechter heeft gekregen. Het is nog steeds een adoptie-proces, maar geen officiële adoptie, maar een onofficiële adoptie.

01-12-2017 14:43:27 Emmo

@GroteMop1983 : Dus als ik je met een knuppel op het hoofd sla en naar mijn grot sleep, daarna je kwetsuren verzorg en je te eten en onderdak geef, dan heb ik je onofficieel geadopteerd? Heb ik dan ook rechten op je?

01-12-2017 15:29:57 Mamsie

Inderdaad, arm kind.

En de biologische vader van het jongetje, zou die ook in het spel zijn?

01-12-2017 16:01:33 stora

@Emmo :

: Dus als ik je met een knuppel op het hoofd sla en naar mijn grot sleep, Quote @GroteMop1983 : Dus als ik je met een knuppel op het hoofd sla en naar mijn grot sleep,

ook een manier om ...ook een manier om @GroteMop1983 te veroveren

