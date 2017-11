Turks restaurant moet verplicht alcohol schenken

Een Turks restaurant in Rotterdam wordt door woningcorporatie verplicht om alcohol te schenken. De eigenaar van de zaak weigert, omdat hij bang is dat

Vraag is natuurlijk wie het voor het zeggen heeft:

Als de eigenaar een contract heeft afgesloten waarin uitdrukkelijk de voorwaarden het schenken van alcohol en dergelijke vermeld staan, en waarin ook de verantwoordelijkheid wordt geregeld voor schade door wangedrag van "klanten" dan heeft de woningcorporatie gelijk.

Ik kan me alleen niet voorstellen dat de eigenaar aan dergelijke voorwaarden onderworpen wordt. Dat wordt eerder bij een licentienemer of uitbater gedaan.



In mijn optiek is de eigenaar van een restaurant vrij om de kaart vast te stellen.