De zogenoemde 'keyless entry', waarmee je de deur van je auto openmaakt zonder je sleutel te gebruiken, is enorm handig. Dat vinden criminelen ook.

De BBC heeft bewakingsbeelden in handen van een bijzonder soort auto-inbraak, de zogenaamde 'relay attack'. Tijdens zo'n inbraak worden met behulp van moderne apparatuur auto's met een zogenoemde 'keyless entry' gestolen. De inbreker gaat hierbij voor iemands huis staan om het signaal van de autosleutel op te vangen. Titus Visser, directeur van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit: 'De sleutel zendt voortdurend een signaal uit.' Nadat het signaal is opgepikt wordt het versterkt en doorgestuurd naar een collega, die met een apparaat de auto openmaakt. Visser: 'In veel auto's heb je een combinatie van keyless entry en keyless start. Dat betekent dat met hetzelfde signaal ook de auto gestart kan worden en dat ze ermee weg kunnen rijden.'



Hoe vaak deze vorm van criminaliteit voorkomt is volgens Visser niet duidelijk, maar het komt zeker voor in Nederland. 'Wij hebben de indruk dat het onder meer wordt gebruikt bij het stelen van auto's, maar ook bij het stelen van onderdelen uit auto's. Er zijn namelijk regelmatig gevallen waarbij airbags of navigatiesystemen gestolen zijn uit auto's zonder dat er braakschade te zien was.'



Met de sleutels ergens anders leggen bereik je vrij weinig, aldus Visser. 'De afstand waarover deze techniek werkt is groot. Dus de sleutels bijvoorbeeld onder je kussen leggen maakt weinig uit.' Wat wel werkt: de keyless entry (laten) uitschakelen. Of je bewaart de sleutel in een speciale portefeuille die het signaal blokkeert, maar ook daarmee is het oppassen, waarschuwt hij. 'Wij hebben dat uitgeprobeerd en dat werkte niet bij alle auto's, dus je moet goed kijken of je dan iets koopt wat ook werkt.' Of je schaft heel een apart alarmsysteem aan dat losstaat van het eigen autosysteem. Maar ja, dan heb je er weer een handeling bij. 'Dan ben je weer een klein beetje terug bij af.'



De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit heeft het probleem onder de aandacht gebracht bij autofabrikanten en hoopt dat zij met een oplossing komen.

