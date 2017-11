Politie India zet olifanten in om illegale bewoners weg te jagen

De Indiase politie heeft met behulp van olifanten en bulldozers honderden illegale bewoners uit een stuk bos in het noordoosten van het land gejaagd. In het gebied staan zo'n duizend hutjes van bamboe en blik.



De overheid wil de hutjes tegen de vlakte gooien, maar de ontruiming ervan had nogal wat voeten in de aarde. Met behulp van traangas werden de bewoners, die met stenen gooiden, verjaagd.



Het grondgebied waarop de hutjes staan, is een stuk woud waar normaal wilde olifanten leven. Die zijn door de illegalen verdreven, en daarom zoeken de dikhuiden nu hun voedsel in dorpen en bewoonde gebieden in de buurt.



De afgelopen maanden zijn diverse slachtoffers gevallen van wilde olifanten die de dorpen binnenstormden. Ook de akkers werden door de olifanten verwoest.



Door de illegale bewoners te verdrijven en de hutjes weg te halen, hopen de autoriteiten dat de olifanten weer terugkeren naar hun leefgebied.

Reacties

30-11-2017 16:52:29 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.070

OTindex: 14.999

Hopelijk wordt er ook iets voor die illegale bewoners gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat die gewoon voor de lol een hutje bouwen in een olifantenreservaat. Dat doen ze waarschijnlijk omdat ze nergens anders heen kunnen. Zeker die olifanten moeten beschermd worden en moeten hun gebied terug krijgen, maar er moet ook een oplossing worden gezocht voor die mensen.

30-11-2017 16:57:32 allone

Stamgast



WMRindex: 30.628

OTindex: 61.402

@BatFish : idd, maar als ik de woorden 'traangas' en 'verdrijven' lees, vrees ik het ergste

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: