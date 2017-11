Wakker worden met wekker is ongezond

Je dacht het altijd al: dat verschrikkelijke gerinkel van je wekker ‘s ochtends is niet alleen slecht voor je humeur, maar ook voor je gezondheid.



Ticia Luengo Hendriks (46), medeoprichter van het Nederlandse Platform Betere Tijden, dat werkt aan bewustwording over onze biologische klok zegt in Het Parool. “Tachtig procent van de Nederlanders gebruikt een wekker om wakker te worden voor werk. Dat is heel ongezond. Je onderbreekt je slaap dagelijks, terwijl je lichaam aangeeft nog niet uitgerust te zijn.”



Ze noemt de 9-tot-5-baan achterhaald. Flexibele werktijden zouden veel beter passen bij onze biologische klok. Ochtend- en avondmensen kunnen dan werken op momenten die het best bij hun bioritme passen. Emeritus hoogleraar psychofysiologie Gerard Kerkhof (69) van de universiteit van Amsterdam legt uit dat beide typen mensen problemen ervaren bij de huidige dagindeling, terwijl ze er weinig aan kunnen doen. Uit onderzoek blijkt dat het genetisch bepaald is of je een ochtend- of avondmens bent.



Vanaf het wakker worden bouw je slaapschuld op, die je weer inlost door ‘s avonds te gaan slapen. “Bij ochtendmensen gaat dit proces sneller dan bij avondmensen, waardoor hun slaapschuld aan het einde van de dag groter is dan bij avondmensen. Daardoor voelt een ochtendmens zich aan het eind van een dag eerder slaperig dan een avondmens,” aldus Kerkhof.



Als de vroege vogels dan in het weekend langer opblijven dan normaal ontregelen ze hun biologische klok. De nachtbraker heeft het dan weer moeilijk met de kantoortijden door de week. Beide groepen mensen bouwen een restslaapschuld op, omdat ze tegen hun biologische klok ingaan. We spreken dan ook wel van een ‘sociale jetlag’.

Reacties

30-11-2017 12:06:09 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.869

OTindex: 2.958

Quote:

Uit onderzoek blijkt dat het genetisch bepaald is of je een ochtend- of avondmens bent. Kennelijk heb ik in de loop van mijn carrière mijn genen weten te veranderen. Was ik de eerste helft van mijn leven een uitgesproken avondmens, uiteindelijk ben ik -óók in mijn vakantie- een echt ochtendmens geworden. Kennelijk heb ik in de loop van mijn carrière mijn genen weten te veranderen. Was ik de eerste helft van mijn leven een uitgesproken avondmens, uiteindelijk ben ik -óók in mijn vakantie- een echt ochtendmens geworden.

30-11-2017 12:15:01 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.112

OTindex: 27.924

Ik zet nooit een wekker. Dat kutding van de Hema is zo ingewikkeld, dat ik mijn bril beneden moet ophalen en de handleiding erbij moet pakken.



Nee, ik word gewoon meestal om kwart voor 6 wakker. Stipt. En als ik wat langer slaap is het ook niet erg.

30-11-2017 12:23:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.620

OTindex: 17.156

Quote:

Ze noemt de 9-tot-5-baan achterhaald. Ik heb nog nooit van mijn leven een 9-5 baan gehad. Maar dat zoiets achterhaald is? Er zijn werkgevers, en jobs, die het daar niet mee eens zijn. Ik heb nog nooit van mijn leven een 9-5 baan gehad. Maar dat zoiets achterhaald is? Er zijn werkgevers, en jobs, die het daar niet mee eens zijn.

30-11-2017 12:45:19 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.965

OTindex: 2.891



@Emmo : en net zo veel mensen die een hekel hebben aan die 9-5 structuur. ik heb het liever ook wat flexibeler.

30-11-2017 12:50:46 Noepetote

Senior lid

WMRindex: 388

OTindex: 150

Ik heb eigenlijk nooit een wekker o.i.d. nodig 's ochtends. Ik sta, als ik moet werken, altijd rond 08:00 uur op. Maar ik word altijd ruim van tevoren wakker. Da's wel handig.

30-11-2017 13:16:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.869

OTindex: 2.958

Van 9 tot 5. Ik denk dat er vrij weinig mensen zijn die exact die werktijden hebben. Al was het maar omdat je bij een achturige werkdag verplicht bent om tenminste een half uur pauze te nemen en die pauze wordt gewoonlijk niet tot de arbeidsuren gerekend.



Afgezien daarvan werk ik meestal in overheidsgebouwen en die zijn zelden of nooit buiten de periode 7:00-18:00 uur geopend (meestal zelfs beperkter). Heel veel keuze heb ik dus niet.



Laatste edit 30-11-2017 13:19

30-11-2017 14:25:36 allone

Stamgast



WMRindex: 30.628

OTindex: 61.402

Quote:

Wakker worden met wekker is ongezond En de zon komt op in het oosten..

Natuurijk is het gezonder om wakker te worden als het lichaam daar klaar voor is,

en als je vroeg op moet is er maar 1 oplossing: op tijd naar bed gaan. En de zon komt op in het oosten..Natuurijk is het gezonder om wakker te worden als het lichaam daar klaar voor is,en als je vroeg op moet is er maar 1 oplossing: op tijd naar bed gaan.

30-11-2017 14:28:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.620

OTindex: 17.156

@allone : Maar dan is mijn glas nog niet leeg...

30-11-2017 14:31:15 allone

Stamgast



WMRindex: 30.628

OTindex: 61.402

@Emmo : half leeg dan, misschien? half leeg dan, misschien?

30-11-2017 15:49:23 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.630

OTindex: 976

Ik wordt niet wakker van wekkers.

Ik word mijn hele leven al geroepen als ik moet opstaan.

Werkt goed voor mij.

