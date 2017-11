Thuisbezorgd konijn blijkt dag later toch van iemand anders

PURMEREND - Als er donderdagavond een meisje met een konijn bij Chantal van Elsland voor de deur staat, gaat de Purmerendse er na een snelle blik van uit dat het om een van haar knagers gaat. Die gaan wel vaker 'een blokje om'. Maar als ze de dag erna een blik in het hok werpt, is haar verbazing groot. "Hij had ineens hangoren."



Chantals konijnen huppelen regelmatig vrij door haar tuin, ontsnappen zo nu en dan en komen dan altijd weer netjes terug. Dat niet iedereen in de buurt daar van op de hoogte is, bleek afgelopen week uit een post in de Facebook-groep Wij Weidevenners...



"Is er iemand zijn konijn kwijt?", vroeg een bezorgde buurtbewoonster zich af. "Loopt in de Masaistraat." Om duidelijkheid te scheppen, reageerde Chantal op de post met de mededeling dat het om haar dieren ging en ze ze de dag erna zou vangen.



Het meisje voor de deur had die post ook gezien en dacht Chantal een handje te helpen door haar konijn alvast te vangen. Chantal bedankte het meisje en zette 'haar' bruinwitte konijn in het hok.



Als ze haar konijnen de volgende ochtend gaat voeren, komt ze tot de ontdekking dat ze andermans konijn heeft aangenomen. "Toen heb ik dat ook weer op Facebook gezet."



Met succes, want vanochtend meldde de rechtmatige eigenaar van het konijn zich. Eind goed, al goed, al zou het zo maar kunnen dat Chantal binnenkort een groter hok moet kopen.



"Ik heb drie vrouwtjes, maar de eigenaar kon me niet vertellen of zijn konijn een mannetje of vrouwtje is. Dus als het een mannetje is, heb ik straks misschien veel kleintjes. Want met konijnen kan het snel gaan."

Reacties

Bij de konijnen af.

In de jaren daarna kwam het wilde konijn ons konijn nog een aantal keer opzoeken, tot ons konijn overleed. Toen zagen we het wilde konijn nog een keer op straat, heel intens naar ons huis kijken, alsof hij dagdag wou zeggen. En sindsdien hebben we hem niet meer gezien. Waarschijnlijk is hij verder op z'n avontuur gegaan. Onze overbuurman had ons eens een tam konijn cadeau gegeven. Op een dag bleken er ineens twee konijnen in het hok te zitten. Bleek dat de overbuurman een loslopend konijn had gezien en dacht dat ons konijn was. Want hij had het beest, een wild konijn, met veel moeite gevangen en terug in het hok gezet dus bij ons konijn, maar dat wist de buurman niet. Natuurlijk trok het wilde konijn zich niet zoveel aan van het hok, en hij kwam en ging wanneer 'ie wou. Toen kwamen we er ook achter dat ons konijn een vrouwtje was en het wilde konijn een mannetje, want ze kreeg jongen.In de jaren daarna kwam het wilde konijn ons konijn nog een aantal keer opzoeken, tot ons konijn overleed. Toen zagen we het wilde konijn nog een keer op straat, heel intens naar ons huis kijken, alsof hijwou zeggen. En sindsdien hebben we hem niet meer gezien. Waarschijnlijk is hij verder op z'n avontuur gegaan.

