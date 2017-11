Laatste beroepsvisser Amsterdam vindt levende zeehond in netten

Al jarenlang doet visser Piet Ruijter in opdracht van het havenbedrijf Amsterdam onderzoek naar de visstanden in de haven. Met kleine netten en fuiken bekijkt hij wekelijks wat er in het Amsterdamse water rondzwemt. Vrijdag bleek dat een heuse zeehond te zijn.

Toen Ruijter, de laatste beroepsvisser van Amsterdam, vrijdag zijn netten ophaalde in de Amerikahaven, vond hij daarin zeebaarzen, gewone baarzen, grote Chinese wolhandkrabben, snoekbaarzen, tongen, wijting, steenbolk en een bot. Maar er bleek ook een zeehond met zijn staart vast te zitten. Ruijter bevrijdde het beestje meteen. De zeehond keek nog even om, vertelt Ruijter aan AT5. Maar dook daarna de diepte in.



Het is niet de eerste keer dat er een zeehond in Amsterdamse wateren zwemt, maar het is wel heel bijzonder, vertelt stadsecoloog Martin Melchers. De sluizen bij IJmuiden zijn de toegangspoort voor de zeehonden. 'Bij het manoeuvreren van de schepen vanuit zee, voor en in de sluizen, stroomt schroefwater voor en achterwaarts. Hierdoor raken veel vissen uit balans en zijn een makkelijke prooi voor zeehonden. Als de sluisdeur achter de zeehond dichtgaat is de enige richting een enkeltje Amsterdam.'

In 2011 zwierf er zo'n zeven weken lang een zeehond door de stad. Het beestje werd zelfs in de Amstel gezien.

