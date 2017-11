Dodelijk ongeval na fout bij inparkeren

Een 80-jarige vrouw uit Zuidland is zaterdagmiddag overleden nadat ze per ongeluk was aangereden door haar eigen man. De vrouw overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.



Het ongeluk was aan het begin van de middag. De 82-jarige man wilde inparkeren bij zijn huis aan de Israėllaan. Wat er vervolgens misging is niet helemaal duidelijk. Volgens de politie maakte de man mogelijk een stuurfout of gaf per ongeluk te veel gas.



De vrouw, die al uit het voertuig was gestapt, werd vervolgens aangereden. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten. De Zuidlandse overleed ter plekke aan haar verwondingen.



"De schok is groot over het drama", laat een woordvoerder van de politie weten. Voor de man en zijn familie is opvang geregeld.

