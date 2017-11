Zwitsers dorpje denkt oplossing te hebben voor totale leegloop

Met een aanbod dat bijna niemand kan weigeren, probeert een pittoresk Zwitsers dorpje nieuwe inwoners aan te trekken.Elke volwassene die besluit Albinen tot zijn of haar nieuwe woonplaats te maken, krijgt daarvoor een beloning van 25.000 franc (21.500 euro). Komen er ook kinderen mee? Dan krijgt het gezin er nog eens 10.000 franc (8600 euro) per kind bij.De gemeente ziet dit voorstel als enige uitweg om een totale leegloop van het dorp tegen te gaan. 'We staan met de rug tegen de muur en de alarmbellen rinkelen meer dan luid', schrijft burgemeester Beat Jost in het lokale nieuwsblad Albinen Actuell. Het bergdorp in het zuiden van Zwitserland, op een kleine veertig kilometer van Zermatt, telt nog maar 240 inwoners.Wel zitten er een paar voorwaarden aan de deal. Nieuwelingen moeten onder de 45 jaar zijn en krijgen het geld alleen als zij minstens tien jaar in Albinen blijven wonen. Het huis dat zij kopen of zelf uit de grond stampen, moet minstens 200.000 franc (171.500 euro) waard zijn. En daar moeten ze ook daadwerkelijk het hele jaar in verblijven. Geen vakantiehuisje dus.Het mag de gemeente wat geld kosten, maar uiteindelijk hoopt zij dat terug te verdienen via belastinggelden, nieuwe bouwprojecten en meer uitgaven in de dorpswinkels. De ultieme doelstelling is het heropenen van de dorpsschool.Wacht bij interesse wel nog even met de koffers pakken, want de inwoners moeten het plan eerst goedkeuren. Zij gaan op 30 november in debat om 'democratisch te beslissen waar het pad van de gemeenschap naartoe leidt', aldus de burgemeester in het nieuwsblad.