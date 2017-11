Graatmagere en kreupele koeien voor onze Italiaanse kazen

Koeien die graatmager zijn, kreupel lopen of flinke verwondingen hebben. De dieren moeten lijden voor onze Parmezaanse en Grana Padano-kaas, zegt de internationale dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming.De organisatie CIWF, die ook een Nederlandse afdeling heeft, meldt dat er 'graatmagere en kreupele koeien op smerige betonnen vloeren' zijn gesignaleerd bij negen Italiaanse bedrijven waar onderzoek is gedaan.Daar zat ook een biologisch bedrijf tussen, waar het niks beter was. Ook zag de organisatie 'verwondingen en enorme uiers'. De beesten komen niet of nauwelijks in de wei."Deze kazen worden gepromoot als ambachtelijke Italiaanse topkwaliteit, maar dat staat in schril contrast met het rotleven dat de koeien hebben", zegt Geert Laugs, directeur CIWF Nederland.Vooral voor Grana Padano worden koeien gefokt die onnatuurlijk veel melk geven. "Na gemiddeld vijf jaar zijn deze dieren uitgeput en gaan ze naar de slacht.'' Parmezaanse kaas en Grana Padano zijn in alle grote Nederlandse supermarkten verkrijgbaar.CIWF gaat campagne voeren om de koeien te hulp te schieten met de hashtag #NietOpMijnPasta. Ze hoopt dat consumenten in heel Europa per e-mail aan de Italiaanse producenten vragen de koeien naar buiten te laten en hun stallen te verbeteren.