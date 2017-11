Aluminium wijkagent dwingt respect fietsers af

De politie in Zutphen dringt het aantal fietsers in de binnenstad terug met een pop die als twee druppels water op een wijkagent lijkt. Volgens de politie is de aluminium pop een groot succes.Wijkagent Hans Bode stond vorig jaar met een aantal winkeliers te praten. "Toen een paar fietsers langsreden, schrokken ze en stapten af. Zo is het idee ontstaan". De pop heeft het uiterlijk van Bode gekregen.De Zutphense binnenstad is op werkdagen overdag voetgangersgebied, en dus verboden terrein voor fietsers. Veel fietsers houden zich niet aan de regels, en dat is de plaatselijke winkeliers een doorn in het oog.Begin dit jaar is de pop voor het eerst buiten neergezet. Met succes. Bode: "Er gaat een schrikeffect van uit. Daarom is er - denk ik - ook nooit iets gebeurd met de pop. En we controleren natuurlijk nog gewoon".De nep-wijkagent staat steeds op andere tijden buiten. De politie overweegt om hem zo nu en dan ook buiten het centrum neer te zetten. Als een fietser gepakt wordt, krijgt deze een bekeuring van 55 euro, schrijft Omroep Gelderland.