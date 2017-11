ABN fopt eigen personeel met nepcadeau

Een actie van ABN Amro om de eigen medewerkers alert te maken op phishingmails is bij sommige werknemers in het verkeerde keelgat geschoten. De bank stuurde deze week alle medewerkers een mail dat ze een cadeau zouden krijgen: een slimme speaker. "Nu de resultaten van de bank weer een stijgende lijn te pakken hebben, wil het management graag een mooi gebaar naar het personeel maken dat zich dagelijks voor de bank inzet", staat in de mail.Werknemers wordt gevraagd te klikken op een link in de mail om te zien wanneer het apparaat bezorgd wordt, maar dan komt de aap uit de mouw: het was een test. Het ging om een nep-phishingmail, die ze hadden moeten herkennen omdat hij was verstuurd vanaf een fout emailadres: Management.Team@abnarmo.ml.Bij de mensen die toch op de link geklikt hebben, wordt er nog eens fijntjes ingewreven dat ABN Amro helemaal niet meer aan kerstcadeaus doet: "Aan het einde van het jaar geven veel bedrijven geschenken aan hun werknemers. ABN Amro is hier 2 jaar geleden mee gestopt, maar cybercriminelen kunnen dit moment aangrijpen om u te misleiden en om op een link te klikken of een bijlage te openen."Vakbond De Unie kan de actie van de bank niet waarderen. "Dit onderwerp ligt nou net buitengewoon gevoelig", zegt Emanuel Geurts van De Unie. "Het gaat niet alleen om het afgeschafte kerstpakket. Er is een breder gevoel onder het personeel dat de bank de waardering voor hun inzet niet goed weet over te brengen."Een ABN-medewerker noemt het tegenover de bond "een smerige test, zeker in deze tijd waarin veel mensen hun baan verliezen en deze blijk van waardering leuk had kunnen zijn".Niet de bedoeling"Als blijkt dat mensen dit een heel vervelende mail vinden, dan zullen we daar in de toekomst rekening mee houden. Misschien is het onderwerp van de mail niet goed gekozen", zegt een woordvoerder van de bank in een reactie."Maar phishing binnen bedrijven is een serieus probleem. Het was nooit de bedoeling dat dit kwaad bloed zou zetten."