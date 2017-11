School laat suggestief heiligenbeeld afdekken

Het bestuur van een katholieke school in de Australische stad Adelaide heeft per direct een onlangs geplaatst standbeeld voor het gebouw laten afdekken, omdat het te suggestief en zelfs seksistisch zou zijn. Het standbeeld toont beschermheilige Martin de Porres (1579-1639) terwijl deze op kruishoogte een brood aanbiedt aan een knielende jongeling. Volgens het schoolbestuur lijkt het 'puntje' te veel op een mannelijk geslachtsorgaan.Directielid Simon Cobiac van de Blackfriars Priory School heeft na ettelijke klachten zijn excuses aangeboden voor het in Vietnam gefabriceerde beeld van de heilige Martin. ,,De ontwerptekeningen voor het beeld zagen er veelbelovend uit, maar de uiteindelijke, driedimensionale uitwerking is heel anders dan we hadden verwacht'', vertelde Cobiac aan Australische media.Inmiddels is een lokale beeldhouwer ingehuurd om het Vietnamese, uit steen gehakte beeld aan te passen, opdat het minder aanstootgevend wordt. Doel is dat wat de heilige in zijn hand houdt, meer op een brood gaat lijken. Tot die tijd is een hek met ondoorzichtig zwart plastic voor het gewraakte beeld gezet.Niet iedereen is het met de maatregel eens. Kunstenaars in Adelaide vinden de ophef overdreven en hilarisch. ,,Het is niks meer of minder dan een volstrekt onbelangrijk kunstschandaaltje'', vertelde kunstenaar Driller Jet Armstrong aan de website 7 News Adelaide.Martin de Porres woonde van 1579 tot 1639 in Peru en werd in 1962 heilig verklaard door paus Johannes XXIII. Het gaat om de zoon van een Spaanse edelman en een bevrijde slavin. De Porres wordt gezien als beschermheilige voor mensen met ouders uit verschillende landen, kappers, zorgpersoneel en hoteleigenaren.