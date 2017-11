Paniek door winterslaap hamsters

Een moeder die op Facebook een waarschuwing postte over hamsters, heeft flink wat onrust veroorzaakt. Lisa Goodman (38 ) uit het Britse Oxfordshire wilde samen met haar dochter Lillie hamster Fudge begraven, nadat ze hem roerloos in zijn kooi hadden gevonden. Maar het dier bleek niet dood.



Fudge bleek alleen maar in een soort winterslaap te verkeren. ,,Een hamster wordt dan heel rustig en koud. Het dier lijkt dan net dood. Alleen als je heel goed kijkt zie je dat het dier nog ademt", verklaart dierenarts Peter Klaver.



Die toestand ontstaat als dieren geconfronteerd worden met onverwachte veranderingen in hun omgeving, zoals hevige kou. ,,Dat doen ze om te overleven. Hun stofwisseling gaat dan naar beneden en hun hart langzamer kloppen. Zo sparen ze energie. Het is als een soort waakvlam van een centrale verwarming. Een heel natuurlijk proces", aldus Klaver.



Bij hamsters komt dat niet vaak voor, maar het kan wel. Met hun kleine lichaam zijn ze immers gevoelig voor onderkoeling. Klaver: ,,In woonkamers komt het niet zo vaak voor, omdat het daar vaak wel rond de 20 graden is. In slaapkamers wordt minder gestookt, dus daar koelt het wel af. Hamsters kunnen wel twee tot drie maanden slapen."



Het berichtje veroorzaakte paniek bij mensen die vreesden dat ze hun hamster levend begraven hadden. ,,We hadden vorig jaar een kleine hamster en na een paar maanden vonden we hem op een ochtend dood in zijn hok”, klinkt het onder meer. ,,We hebben hem begraven. Ik vind het vreselijk om te denken dat hij misschien nog leefde, maar gewoon in een soort winterslaap was.”

En dat wordt niet verteld als je een hamster koopt.

En mensen zoeken dat ook niet zelf op op internet dus waarschijnlijk zullen er best wel veel hamsters levend begraven zijn.

