Vrouw raakt baarmoeder kwijt door medische misser ziekenhuis

Een 35-jarige vrouw is door fouten van een gynaecoloog van een Limburgs ziekenhuis haar baarmoeder kwijtgeraakt. De vrouw, die nog een kinderwens had, kan daardoor geen kinderen meer krijgen.



De Poolse vrouw meldde zich in 2013 met een tolk bij het VieCuri Medisch Centrum, dat vestigingen heeft in Venlo en Venray. Ze had te kampen met menstruatieklachten die werden veroorzaakt door een verzakking van de baarmoeder.



De gynaecoloog wilde dat oplossen door een pessarium (een kunststof ring) te plaatsen, de vrouw gaf de voorkeur aan een operatie. Die operatie kreeg ze, maar niet met de gewenste uitkomst. Haar baarmoeder bleek verwijderd door de arts.



De arts verklaarde bij de rechter dat hij niet wist waarom de vrouw geen pessarium wilde. Toch had hij niet gevraagd welke operatie de vrouw dan voor ogen had, schrijft De Limburger. Ten slotte had hij de vrouw niet expliciet gemeld dat ze geen kinderen meer zou kunnen krijgen na de ingreep.



Het VieCuri moet de vrouw een schadevergoeding betalen van 33.700 euro. De gynaecoloog kreeg een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven. Officieel omdat hij niet aan zijn informatieplicht voldeed.



De gynaecoloog heeft spijt betuigd aan de vrouw, die al twee kinderen heeft uit een eerdere relatie, en haar partner. Verder zijn er verbeteringen in de dossiervoering toegepast en kreeg de vrouw psychologische begeleiding aangeboden.

