Politieke crisis door Syrische vluchteling

Een zestigjarige vluchteling uit SyriŽ heeft een Europese regering op de rand van de afgrond gebracht. De Sloveense politiek is tot op het bot verdeeld over wat ze moeten met deze man.



Ahmad Shamieh is 60 jaar en komt uit een stadje in de buurt van Damascus. In 2015 zag hij de Duitse bondskanselier Angela Merkel op TV zeggen dat Syrische vluchtelingen welkom zijn. Shamieh besloot op dat moment om naar Europa te gaan.



Aan het einde van het jaar kwam hij aan in SloveniŽ. Eigenlijk was hij op weg naar Duitsland waar zijn oudste dochter woont, maar de Oostenrijkse politie hield hem tegen. Dus vroeg hij asiel aan in SloveniŽ.



Nu, twee jaar later, spreekt hij de taal, neemt deel aan allemaal culturele en sociale projecten en is geliefd in de gemeenschap waar hij woont. Maar eigenlijk moet hij naar KroatiŽ. De Europese asielregels (het Dublin-verdrag) vereisen dat hij daar asiel aanvraagt. Het eerste land waar een vluchteling aankomt, daar moet hij of zij asiel aanvragen. En dat merken ze in Griekenland en ItaliŽ.



Maar de premier van SloveniŽ, Miro Cerar, wil een uitzondering maken. Alleen de rest van zijn regering steunt hem niet. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het plan van de premier illegaal en nu dreigt er een kabinetscrisis in Ljubljana.



Dit voorbeeld maakt duidelijk hoe in Europa geworsteld wordt met de asielregels waarvan velen sinds de vluchtelingencrisis van 2015 zeggen dat ze achterhaald zijn. Het Europees Parlement heeft voorstellen gedaan hoe het Dublin-verdrag aangepast moet worden. Sneller kansloze vluchtelingen terugsturen en de mensen die wel recht hebben op asiel verdelen over de verschillende landen in Europa.



De plannen van het parlement zijn grotendeels in lijn met wat de Europese Commissie wil. Ook verschillende lidstaten (zeker ItaliŽ en Griekenland) steunen de plannen. Maar veel andere landen, zekere in centraal en oost Europa willen niets weten van het herverdelen van vluchtelingen.



De vraag is nu, willen de machtige landen (Duitsland, Frankrijk) de voorgestelde hervormingen toch doordrukken?

We zien wel vaker problemen ontstaan als mensen bestaande regels negeren Probleem lijkt te zijn dat de premier van Slovenië de bestaande regels niet wil toepassen.We zien wel vaker problemen ontstaan als mensen bestaande regels negeren

