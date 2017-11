Britse moeder beschuldigt prins in Doornroosje van seksueel misbruik

Maakt de prins in Doornroosje zich schuldig aan seksueel misbruik? Een Britse moeder wil dat het sprookje niet meer wordt voorgelezen op de school van haar zoontje. Doornroosje geeft volgens haar geen toestemming voor de kus.De prins in het sprookje geeft Doornroosje een kus, waarmee ze ontwaakt uit haar slaap. Alleen een kus van haar echte grote liefde kan de vloek opheffen. Een mooi verhaal dus, over ware liefde, toch? Moeder Sarah Hall (40) uit Northumberland Park vindt van niet. Ze eist dat de school van haar zoontje het boek van de leeslijst schrapt. Is dit een bizarre wending in de #MeToo-discussie?Opvoedkundige Marina van der Wal vindt dit geen goede ontwikkeling. "Het mooie van de #MeToo-discussie is dat we onze kinderen handvatten kunnen geven hoe ze weerbaar kunnen worden."Alleen gaat het volgens Van der Wal nog weleens mis als er heel veel persoonlijke en pijnlijke frustratie van volwassen door die discussie gaan sijpelen. "Voor kinderen maken we het dan heel ondoorzichtig, daar is dit een goed voorbeeld. Doornoosje gaat uiteindelijk over ware liefde, moeite willen doen voor je grote liefde, je liefde willen redden: alles wat met liefde en toewijding te maken heeft. Dat wordt nu besmet met de #MeToo-discussie. Dat is niet goed."Een kus op de mond is voor kinderen niet seksueel. "In dit geval wordt volwassen seksualiteit geprojecteerd op kinderen, maar een kus is voor kinderen niet het begin van seks." Doornroosje verbieden heeft wat Van der Wal betreft geen zin. "De #metoodiscussie geeft kinderen mee dat hun lijf van hun is en dat nee zeggen mag. Dat is echt geweldig, laten we dat niet bezoedelen en volwassen problemen, die echt heel erg zijn, bij de volwassen discussie laten."Waarschijnlijk kan Sarah Hall zich niet vinden in de woorden van Van der Wal. Volgens haar leert het verhaal van Doornroosje kinderen dat het acceptabel is om vrouwen te kussen terwijl ze slapen. "Is dit wel van deze tijd? En is het wel gepast?", vraagt ze zich af. Door de #MeToo-discussie ging ze nadenken over de boodschap die kinderen krijgen, waarop ze zelf vond dat het gedrag van de prins in Doornroosje onacceptabel is.Hall plaatste haar verhaal op Twitter en kreeg meteen ladingen kritiek over zich heen. "Dit gaat nergens meer over. Ik heb nog nooit Doornroosje gekeken en gedacht dat het verhaal de verkeerde boodschap over seksueel gedrag gaf", stuurt iemand bijvoorbeeld.