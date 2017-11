Toppianist snijdt vingertop af bij snijden van brood

De Duitse pianist en dirigent Justus Frantz (73) vreest voor zijn carrière nadat hij thuis bij het brood snijden met een elektrische machine een vingertop afsneed. De top van de rechterwijsvinger werd met spoed in een ziekenhuis aangenaaid, maar het is niet zeker of de wond volledig zal genezen.Daarmee blijft onzeker of Frantz ooit nog op hoog niveau zal kunnen pianospelen. Volgens artsen is er een fiftyfiftykans kans dat de zenuwen en het bot weer samengroeien. De pianist is dirigent van de Philharmonie der Nationen en presentator van klassieke muziekprogramma's op de Duitse tv.