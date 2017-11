Vissen naar eigen bakfiets

Wat een wind afgelopen week! Heb je het ook gemerkt? Cabaretier Jochem Myjer in ieder geval wel. Zijn bakfiets vloog zomaar het water in. Het gevolg: vissen.En dat deed Myjer. Samen met een paar helpers kreeg hij zijn bakfiets weer aan de kant. Myjer plaatste een video op social media: "De ochtend begint al leuk! Nieuwe hobby. Vissen naar mijn bakfiets. Hij is gered. En ja, hij bleef drijven", schreef hij erbij.'Vele vissen toch nog ergens goed voor'Dat Myjer de bakfiets uit water kreeg, is geen wonder. Hij noemt zichzelf naast mafketel, parkietpooier en punniker ook 'visser'. Enkele mensen die onder de video reageren, weten dat maar al te goed. "Is dat vele vissen toch nog ergens goed voor geweest", reageert iemand. En een ander: "Waar een hobby 'vissen' dan al niet goed voor is, op onverwachte momenten hengelen."