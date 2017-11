Inflatie in Venezuela stijgt naar 4115 procent

De bolivar, de munteenheid van Venezuela, is bijna waardeloos geworden. Dit jaar werd de valuta 96 procent minder waard en ging de inflatie door het dak. 'De economie zit echt in een complete doodspiraal.'



Het land glijdt steeds verder af, blijkt uit de laatste cijfers. Er zijn door het land heen grote tekorten aan voedsel en medicijnen en de prijzen blijven maar stijgen. Om 1 Amerikaanse dollar te kopen is nu 84.000 bolivar nodig, aan het begin van deze maand waren dat nog 'maar' 41.000 stuks. Als we naar het begin van dit jaar kijken is het verschil helemaal enorm, toen gingen er nog 3100 van de Venezolaanse munt in een dollar.



In een jaar tijd is de inflatie naar 4115 procent gestegen, zegt professor Steve Hanke tegen CNN. Hij is gespecialiseerd in hyperinflatie en zegt dat de crisis alleen maar erger is geworden doordat de regering een deel van de schulden niet heeft betaald. Venezuela is daardoor een wanbetaler geworden en afgesloten van de geldmarkt. 'De economie zit echt in een complete doodspiraal. de laatste twee werken is het nog erger geworden.'



In de praktijk betekent het dat mensen uren in de rij staan bij pinautomaten, want het geld dat ze nu kunnen uitgeven is de dag erna weer een stuk minder waard. Ook rijen dik zijn er te vinden bij supermarkten en andere plekken waar mensen aan hun eerste levensbehoefte kunnen komen.



De regering en PDVSA, het staatsoliebedrijf, betaalden onlangs een deel van hun schulden niet terug. President Maduro zei eerder al dat de nationale schulden moesten worden geherstructureerd. Alleen al aan obligatiehouders moeten ze meer dan 60 miljard dollar betalen en dat terwijl de centrale bank van het land minder dan 10 miljard dollar aan reserves achter de hand heeft. In totaal heeft het land voor meer dan 140 miljard dollar aan schulden opgebouwd, waaronder aan Rusland en China.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: