Krokodil valt gestrande vissers aan die dagenlang op eigen auto slapen

Twee Australische vissers hebben vijf dagen vastgezeten in het westen van AustraliŽ. De auto van de mannen zakte weg in de modder en ze konden vervolgens geen kant op.Charlie Williams (19) en Beau Bryce-Maurice (37) waren samen met hun hond. Ze waren op een visexpeditie. De twee kwamen volgens de lokale politie vast te zitten in een mangrove-gebied, een plek waar veel krokodillen zitten.Eťn krokodil kwam vervolgens dichtbij, vertelde een van de twee mannen aan de politie. De krokodil had het gemunt op de hond, maar die overleefde de aanval.De mannen strandden op vrijdag. Toen ze op maandag nog niet thuis waren gekomen, werd een zoekactie gestart. Dinsdagmiddag werden ze gevonden. Zes keer kwam hun auto onder water te staan door wisselende getijden. "Ze waren heel blij ons te zien", zei een politieman. "Ze waren vermoeid, uitgedroogd en ze moesten huilen."Het werd in de dagen dat de mannen vastzaten niet koeler dan 25 graden. Maximaal werd het 35 graden. De politieman: "Hier vijf dagen vastzitten... Ik weet niet wat er in hun hoofden omging."