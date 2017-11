Belgen zien FC Groningen aan voor Friese ploeg

Foutje, kan gebeuren. De online-medewerkers van de Belgische voetbalclub Club Brugge waren woensdag even in de war.



Zij dachten dat FC Groningen uit Friesland komt en twitterden: ‘FC Groningen, uit de noordelijke provincie Friesland, is een middenmoter in de Nederlandse Eredivisie en heeft enkele oude bekenden in de ploeg staan’.

Walen



Deze uitleg van Club Brugge kwam na de aankondiging van een oefenwedstrijd tussen de twee clubs, op 10 januari in Spanje.



FC Groningen grapte woensdagavond terug: ‘We verheugen ons erop om jullie Walen te zien!’ Het Vlaamse Club Brugge is koploper in de hoogste Belgische voetbalcompetitie.

Reacties

25-11-2017 15:20:28 GroteMop1983

Oudgediende



Quote:

FC Groningen grapte woensdagavond terug: ‘We verheugen ons erop om jullie Walen te zien!’

Toch een goede reactie van de Groningers.



