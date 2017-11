Ongevraagde reclamefolders volgend jaar verboden in Amsterdam

De gemeente Amsterdam mag van de rechtbank een Ja/ja-sticker invoeren voor reclamefolders, waardoor Amsterdammers alleen nog folders krijgen als ze die sticker op hun brievenbus hebben. Winkeliers probeerden de invoering van de ja/ja-sticker tegen te houden met een rechtszaak.



Maar de Amsterdamse rechtbank geeft de gemeente gelijk. De nieuwe regel gaat op 1 januari in, laat een woordvoerder van de gemeente weten.



Dat betekent dat mensen die nog aanbiedingen van winkels om de hoek willen ontvangen, een ja/ja-sticker moeten aanvragen. Dat was altijd andersom: mensen die géén folders wilden, moesten daar een sticker voor aanvragen. Van een opt-out-systeem, waarbij bewoners het moesten zeggen als ze géén folders willen, gaat Amsterdam nu naar een opt-in-systeem.



Het doel van de maatregel is om te voorkomen dat reclamefolders ongelezen bij het oud papier belanden, met alle gevolgen voor het milieu van dien. Bij huishoudens zonder sticker op de deur, wordt volgens de gemeente de helft van de folders ongelezen weggegooid. Als zij geen folders meer krijgen, levert dat volgens Amsterdam een besparing van 1,8 miljoen kilo papier per jaar op.



De rechtszaak was aangespannen door brancheorganisaties Kvgo, Spotta en MailDB, die vonden dat het besluit van de Amsterdamse gemeenteraad genomen is op basis van foute informatie. Bovendien wordt de reclamefolderbranche 'onevenredig' financieel benadeeld, aldus de klagers. De rechtbank veegt alle bezwaren van de eisers van tafel, omdat 'een deugdelijke grondslag' ontbreekt.

Reacties

24-11-2017 16:04:13 Deminia

Senior lid

WMRindex: 176

OTindex: 4

Wnplts: Tilburg

Om maar ongewenst een reclame na te doen:



Dat zouden meer mensen (gemeentes) moeten doen!

24-11-2017 16:06:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.419

OTindex: 17.009

@Deminia : Ik heb al sinds jaar en dag een nee/nee sticker op mijn deur, en dat bevalt prima.

24-11-2017 16:25:18 Deminia

Senior lid

WMRindex: 176

OTindex: 4

Wnplts: Tilburg

@Emmo : Hier wordt die wel eens genegeerd, of ze dumpen de 'overgebleven' folders in de net geleegde papierbak.

24-11-2017 16:28:43 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.058

OTindex: 14.944

Bij ons ook. Ik ben al een aantal keren bezorgers van reclamefolders achternagelopen die toch rommel in de brievenbus gooiden. De meesten verontschuldigden zich en een aantal wist niet eens dat het verboden was om folders in een Nee-Nee brievenbus te stoppen. Meestal zijn we echter niet thuis en vinden we de rotzooi gewoon op de mat.



Laatste edit 24-11-2017 16:29

