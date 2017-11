Vrouw bevalt van zoontje op eigen verjaardag en van haar moeder

Al het goede komt in drieën, luidt het spreekwoord. Theresa Dunn uit het Amerikaanse New Jersey kan dat beamen. De vrouw beviel afgelopen zondag op haar verjaardag van een zoontje. De geboortedag van haar kleine spruit zal ze niet snel vergeten, net als die van haar moeder Clara. Zij zag eveneens op 19 november het levenslicht.Oma Clara Gregory had al een voorgevoel dat haar kleinzoon Micah eraan zat te komen. ,,Ik weet niet waarom, maar ik bleef tegen mijn dochter zeggen dat de baby op onze verjaardag geboren zou worden’’, zegt de blije grootmoeder tegen nieuwssite New Jersey.com.Theresa’s man Anthony bleef ook roepen dat de kleine op hun beider verjaardag ter wereld zou komen. ,,Zaterdagnacht begon het zelfs tot mij door te dringen dat hij echt op onze verjaardag geboren zou worden’’, zegt Theresa, die eigenlijk pas op Eerste Kerstdag was uitgerekend.Theresa, die aan hoge bloeddruk lijdt, werd zondag opgenomen in het Saint Francis Medical Center in haar woonplaats Lawrence. De artsen hoopten de geboorte nog wat te kunnen uitstellen, maar moesten Theresa uiteindelijk toch inleiden.,,Micah is een paar weken te vroeg, maar hij maakt het uitstekend’’, zegt Theresa trots. Om het feestje compleet te maken vierde de familie Theresa’s 31ste en oma Clara’s 67ste verjaardag. Met Micahs komst is de verwachting dat alle volgende verjaardagen speciaal voor hem zullen zijn. ,,We zullen dit de rest van ons leven koesteren.''