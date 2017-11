Blind aan een oog door geweldig orgasme

Een 29-jarige man meldde zich bij het ziekenhuis in Southampton met een sneue klacht: het zicht aan zijn rechteroog was vrijwel verdwenen. Het bleek dat hij de vorige avond langdurige seks had gehad die was geëindigd in een ‘geweldig orgasme’.Het bleek dat hij in zijn oog een bloeding had gehad. Dat kan, zeggen deskundigen, heel goed te wijten zijn aan dat geweldige orgasme. Volgens de British Medical Journal zijn er mannen die vlak voor het hoogtepunt hun adem inhouden om het orgasme te vertragen. Dat is niet zonder risico.“During orgasm the valsalva manoeuvre [holding your breath to prevent an orgasm] can produce a sudden increase in retinal venous pressure, resulting in vessel rupture and haemorrhagic retinopathy.” Anders gezegd: door je adem in te houden voer je de druk in de aderen op en daardoor kan er achter je oog een bloedvat fataal scheuren.