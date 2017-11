Brits lab knoeide met bewijs in duizenden zaken

Een forensisch laboratorium in de Britse stad Manchester heeft mogelijk meer dan 10.000 zaken in Engeland en Wales benadeeld door te knoeien met de gegevens. De analyses moeten worden overgedaan, maar in sommige gevallen is dat niet mogelijk. De politie zegt dat het vertrouwen in het strafrechtsysteem door deze beschuldigingen is beschadigd.



Driekwart van de zaken van 42 verschillende politieorganisaties gingen over verkeersdelicten, zoals rijden onder invloed van drugs. De andere betreffen zwaardere criminele vergrijpen. Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor verkrachtings-, gewelds- of moordzaken, zei de organisatie van politiecommandanten tegen de zender ITV.



Door het gerommel zijn vijftig zaken vervallen: er zijn geen monsters meer om opnieuw te testen. Door nieuwe testen zijn twee zaken tegen chauffeurs geseponeerd. Ze zouden drugs hebben gebruikt in het verkeer, maar dat kan nu niet meer worden aangetoond.



Twee medewerkers van het lab zijn aangehouden en vijf anderen zijn verhoord over de mogelijke manipulatie. De eerste twee werkten ook in een ander laboratorium, waar nu eveneens een onderzoek wordt gehouden naar mogelijke be´nvloeding van testresultaten.



De affaire kwam begin dit jaar op kleinere schaal aan het licht. The Guardian meldde in februari dat er bij het forensisch onderzoek voor 484 politiedossiers geknoeid was met de resultaten. Het ging om bloed-, speeksel- en haartests. Mogelijk heeft de hoge werkdruk door aanhoudende bezuinigingen een rol gespeeld. Er was al gewaarschuwd voor verlies van kwaliteit. Nu blijkt het schandaal nog veel omvangrijker dan gedacht.

