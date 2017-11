Japanse vrouw verstopt babylijkjes in emmers beton

De politie in Japan heeft een vrouw aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van vier baby's. De vrouw zou de lichaampjes van de kinderen jarenlang hebben bewaard in vier emmers die verder waren gevuld met beton.



De 53-jarige vrouw uit Osaka (de derde stad van Japan) meldde zich dinsdag op het politiebureau, naar eigen zeggen uit gewetensnood. Ze verklaarde dat ze de lichamen van haar overleden kinderen tussen 1992 en 1997 in beton had gegoten. Volgens de vrouw had ze niet de financiŽle middelen om zelf voor de kinderen te zorgen.



Japanse media schrijven dat de vrouw een eenzaam en teruggetrokken bestaan leidde. De vrouw zou zelf hebben verklaard dat niemand zich om haar bekommerde. Ze zit in voorlopige hechtenis.



Begin deze maand deed de Japanse politie ook elders in het land een lugubere vondst. Bij een 27-jarige man werden lichaamsdelen gevonden van negen slachtoffers, acht vrouwen en een man. In zijn huis werden wel 240 botten en verschillende lichaamsdelen gevonden in koelboxen en gereedschapskisten. Een paar van de slachtoffers waren tieners.

Reacties

23-11-2017 14:19:05 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.542

OTindex: 7.229

Erg voor de nabestaanden. Erg voor de nabestaanden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: