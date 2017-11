Grote meteoriet Finland verlicht paar seconden lang de lucht

In Finland is donderdagavond een meteoriet neergestort. Hij was zo groot, dat hij 100 keer feller was dan de maan en een paar seconden lang de hele lucht verlichtte. Voor mensen in de buurt zou het zelfs gevoeld hebben alsof er een ontploffing was.Wetenschappers zijn nu druk op zoek naar de meteoriet, waarvan ze denken dat hij ongeveer 100 kilo weegt. "We denken dat hij niet uiteengevallen is, maar dat hij een afgelegen hoek van Finland heeft bereikt", zei Tomas Kohout van de Universiteit van Helsinki tegen persbureau AP. De zoektocht wordt bemoeilijkt door de korte dagen in Finland. Het is er nu slechts vier uur lang licht per dag.Volgens Viktor Troshenkov van de Russische Academie van Wetenschappen zou de meteoriet onderdeel kunnen zijn van een meteorenregen die bekendstaat als de Leoniden. Die regen bereikt rond deze tijd van het jaar zijn hoogtepunt.