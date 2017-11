Wildplassende Sinterklaas plaatst agent voor lastig dilemma

Een hulpsinterklaas plaatste een wijkagent vanmorgen voor een lastig dilemma. De agent betrapte de sint terwijl hij aan het wildplassen was. Hij vroeg zich af of hij dan wel of geen bekeuring uit moest schrijven. 'Want ik wil straks ook wat in mijn schoen!'De agent kwam Sinterklaas maandagmorgen tegen in de Archimedesbuurt in Watergraafsmeer. Blijkmaar moest hij nodig, want hij stond in een hoek te plassen. 'Is dit wat er wordt bedoeld met "en strooi dan wat lekkers in een of andere hoek"?', vroeg de agent zich nog af.Of hij uiteindelijk een boete heeft uitgeschreven, is niet duidelijk.