Hikers duwen everzwijn van klif

De Spaanse Guardia Civil is een zoektocht gestart naar een groep wandelaars die een everzwijn van een klif hebben geduwd in een berggebied in Noord-Spanje. Dat melden Spaanse media. Het dier overleefde de val niet.De politie kreeg lucht van het voorval nadat een Spaanse dierenrechtenactivist afgelopen week beelden van de actie deelde op sociale media. Op die beelden is te zien hoe twee mannen het dier eerst porren met een stok, waarna het het ravijn in wordt geduwd. Vijf andere mannen moedigen de twee aan, waarbij één van hen roept 'Nog een stukje verder en dan valt-ie.' Een achtste persoon legde het tafereel vast op camera.De beelden zijn vermoedelijk gemaakt op de Ruta del Cares, onderdeel van bergketen Picos de Europa. De Guardia Civil wil achterhalen wat de exacte locatie is geweest en wie er op de beelden te zien zijn. Een gemeenteraadslid van de gemeente Cabrales liet weten dat de actie niet ongestraft zal blijven: ,,We zullen proberen degenen te vinden die hiervoor verantwoordelijk zijn, zodat ze kunnen boeten voor wat ze gedaan hebben. Dit is een misdaad en barbaars moordenaarsgedrag."