Foto op rommelmarkt blijkt zeldzaam plaatje Billy the Kid

Een oude foto van wat een groepje cowboys leek te zijn, blijkt waardevoller dan gedacht. Amerikaanse historici hebben Wild West-crimineel Billy the Kid herkend op het plaatje, samen met de man die hem zou vermoorden, Pat Garrett. Daarmee zou de afbeelding miljoenen waard kunnen zijn.Frank Abrams kocht de tintype, een vroeg soort foto, in 2011 voor 10 dollar op een rommelmarkt. Hij hing het metalen plaatje in een gastenkamer en grapte tegen bezoekers dat het een afbeelding van Jesse James was.Toen Abrams hoorde over een andere teruggevonden foto van Billy the Kid, die in 2015 werd geveild voor 5 miljoen dollar, bekeek hij het plaatje eens beter. Al snel herkende hij de crimineel als tweede van links. Pat Garrett is de man helemaal rechts. De foto moet tussen 1875 en 1880 zijn gemaakt, denken experts die hij raadpleegde.Billy the Kid werd een Wild West-legende door de moord op zeker acht tegenstanders. Hij was bevriend met Garrett, totdat die als sheriff werd aangesteld. Op zijn 21ste schoot Garrett Billy the Kid dood na een ontsnapping.Als liefhebber van geschiedenis is Abrams niet van plan de foto te verkopen. "Daar denk ik nu niet aan. Die dag komt misschien nog eens, maar nu nog niet."