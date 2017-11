Bejaard echtpaar ruimt op, apparaten uit 1956 te koop

Het Britse echtpaar Sydney (83) en Rachel (81) Saunders wil ruimte maken in hun huis. Daarom zetten ze al hun huishoudelijke apparaten die ze niet meer gebruiken te koop. De spullen zijn meer dan 50 jaar oud, maar werken nog altijd. "Het zou eeuwig zonde zijn als ze naar het grof afval zouden gaan", zegt Sydney.Het echtpaar heeft een wasdroger, boiler, waterkoker en een wasmachine te koop. Alles werkt nog, zegt Sydney tegen de BBC. "Al zal de wasmachine wel een beetje lekken", geeft hij toe.'Liefst naar museum'Het echtpaar heeft alle apparaten gekocht kort na hun trouwen in 1956. De wasmachine schaften ze destijds aan voor 60 pond. "Dat was toen een hoop geld", zegt Rachel. De wasdroger kocht het echtpaar toen hun eerste dochter werd geboren. Zij is nu 55 jaar. Het echtpaar gebruikte de droger nog tot een paar maanden geleden.De bejaarde Britten hoeven geen grote bedragen voor hun apparaten. "De prijs die ik ervoor krijg kan me eigenlijk niets schelen", zegt Sydney. "Als het aan mij lag gingen ze naar het museum, zodat ze bewaard blijven."