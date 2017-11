Kat op heterdaad betrapt tussen de donuts

Eigenlijk kan je deze Amsterdamse kat niets kwalijk nemen: hij kwam, hij zag, en hij at de donuts op. De poes werd gefilmd door VVD-gemeenteraadslid Tjakko Dijk in de Jamin op het Rokin. Een medewerker was vergeten de etenswaren op te ruimen waarna de huiskat van de winkel zijn kans schoon zag.Betrapt! Deze snoepkat zat vrijdagavond heerlijk te smikkelen aan een donut met knalroze glazuur. De rakker is vaste bewoner van de hoofdstedelijke snoepwinkel en had zijn rood behaarde lijf in de glazen vitrine vol donuts weten te wurmen. ,,Ik ben heel benieuwd wat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit vindt van dit filmpje dat ik bij Jamin maakte gisteravond op het Rokin in Amsterdam'', schreef Tjakko Dijk erbij.,,De kat loopt er normaal rond om de muizen uit de winkel te houden'', zegt winkelmanager Cor de Nijs tegen AT5. ,,Al het eten ligt normaal gesproken achter slot en grendel maar in dit geval lijkt het hekje van de donuts te zijn vergeten.''De afgelopen jaren ontstond commotie toen de NVWA strenger ging toezien op katten in Amsterdamse horeca en voedselproducenten. Zo moesten onder meer Café 't Loosje en De Pasteibakkerij hun vierpotige beveiligers ontslaan.