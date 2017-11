Automobilist wilde weten hoeveel graden het was

Een automobilist uit Hilversum wilde weten hoeveel graden het was en als regelmatige passant wist hij dat je dat kan zien op de reclamepaal van Nijhof Zelfbouw langs de A1 bij Baarn. Hij keek naar de tijdklok maar bleef staren totdat hij de temperatuur zag, die afwisselend met de tijd wordt weergegeven. Hij had daardoor niet door dat hij naar de berm stuurde. De auto ramde frontaal een Rimob (rimpelbuisobstakelbeveiliger). Een opvouwbare vangrail. De bestuurder bleek na onderzoek van ambulancepersoneel met de schrik vrij te zijn gekomen. De schade aan de auto alsook aan de vangrail is groot. Na het ongeval ontstond een kilometers lange file.