Hondeneigenaren leven langer

Het bezitten van een hond verhoogt de levensverwachting, vooral voor alleenstaanden. Dit resultaat rolde uit een groot onderzoek onder miljoenen Zweden.



Twijfel je al een tijdje of je een hond in huis neemt? Een nieuwe Zweedse studie die vandaag uitkomt zal je waarschijnlijk helpen de knoop door te hakken. Met een hond in huis heb je namelijk een flink kleinere kans om te sterven aan hart- en vaatziekten of andere oorzaken, blijkt uit het onderzoek. Dat geldt voornamelijk voor alleenstaande hondenbezitters.



De onderzoekers spitten geanonimiseerde gegevens van ruim 3,4 miljoen Zweden door, op zoek naar gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder hond. In de onderzochte periode van twaalf jaar bleek dat er voor alleenstaande en niet-alleenstaande baasjes een lager overlijdensrisico was van 33 en respectievelijk 11 procent.



Daarnaast werd er specifiek gekeken naar het risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten, doodsoorzaak nummer 1 in westerse landen. Daar bleek het verschil nog wat groter: dat risico lag 36 procent lager voor alleenstaande hondenbezitters en 15 procent lager voor eigenaren in huishoudens met meerdere personen. Omdat hart- en vaatziekten weinig voorkomen onder jongeren werden alleen mensen tussen de veertig en tachtig jaar meegenomen in het onderzoek.



Zijn hondenbezitters gezonder?



Wat er precies voor zorgt dat hondenbezitters langer leven wordt uit deze studie jammer genoeg niet duidelijk, alleen het verband is hiermee aangetoond. Dat de gezondheidsbaten vooral voor alleenstaanden gelden, lijkt erop te wijzen dat het hebben van een hond eenzaamheidskwalen kan verminderen. Dat zou kunnen komen door het gezelschap van de hond, of de extra sociale contacten die hondenbezitters opdoen.



Een andere voor de hand liggende verklaring ligt in het dagelijks uitlaten van de hond. Daardoor zijn hondenbezitters meer in beweging en komen ze vaker in de frisse buitenlucht. Ook hier is het logisch dat alleenstaanden meer profijt hebben: die kunnen het uitlaten van hun huisdier immers niet op een medebewoner afschuiven.



Toch zijn de onderzoekers terughoudend met dit soort conclusies. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat mensen die sowieso al actiever of gezonder zijn dan anderen juist een hond nemen, omdat dat bij hun levensstijl past.

Iig is zeker dat een hondenbezitter langer leeft dan zijn hond

Als je een kat hebt leef je korter

