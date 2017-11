Wereldtitelgevecht boksen al na zeven seconden voorbij

Heb je vijftig of honderd euro neergelegd om het boksgevecht om de wereldtitel bij te wonen en ben je er eens goed voor gaan zitten, is het titelgevecht alweer voorbij na nog geen tien seconden.En om het nog zuurder te maken voor de boksliefhebbers. De beslissende stoot ging zo snel dat hij niet te zien was. Alleen door de beelden vertraagd af te spelen is te zien hoe de titelverdediger in het bantamgewicht, Zolani Tete, verwoestend uithaalt. Zijn uitdager, Siboniso Gonya, wordt op zijn kin geraakt, gaat tegen de vlakte en staat niet meer op.Kleine troost voor de tienduizend bezoekers: ze waren wel getuige van het kortste titelgevecht aller tijden. De verwoestende klap viel na zeven seconden. De scheidsrechter had toen nog vier seconden nodig om vast te stellen dat Gonya echt niet meer ging opstaan. Na exact elf seconden riep hij de knockout uit en beŽindigde de wedstrijd. Filmpje . Onze excuses voor de herhalingen.