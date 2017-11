Torenhoge energienota wekt woede flatbewoners in Emmen

Een groep bewoners van een flat in Emmerhout hekelt de energierekeningen die zij voor de kiezen krijgen. Volgens hen kloppen de nota’s van geen kant en kan het niet anders dan dat de meters niet deugen. Een deel van hen weigert te betalen.



De appartementen hebben zogeheten blokverwarming: één centrale cv-ketel verwarmt alle ruimtes in het complex. Op de radiatoren zitten digitale meters, die de warmte meten en die op afstand worden uitgelezen.



Volgens de bewoners, deels huurders en deels eigenaren, gaat daarbij veel mis. Zo zijn de rekeningen voor hen oncontroleerbaar, onder meer doordat wordt gerekend met eenheden die niet gelijkstaan aan kubieke meters. Niemand weet waar de eenheden wél voor staan.

Eindafrekening van 3400 euro



Daar komt bij dat meerdere eigenaren de afgelopen jaren onlogisch veel geld moesten bijbetalen aan het eind van het jaar. Zo kreeg het echtpaar Klaren een eindafrekening van 3400 euro, bovenop de maandelijkse voorschotten van 100 euro. Het jaar erop lieten ze de radiatoren op de slaapkamers dicht, maar moesten weer ruim 3400 euro toeleggen. Ook op de afgesloten radiatoren is verbruik geregistreerd, en fors ook.



,,Dit kan niet kloppen’’, zegt Hijlke Klaren. ,,Maar ISTA, het bedrijf dat de meters heeft geleverd, zegt doodleuk dat de meters goed zijn.’’



Een bovenbuurman moest bijna 800 euro bijbetalen, terwijl hij amper thuis is vanwege werk in het buitenland en pas in augustus in de flat kwam wonen. Een onderbuurvrouw kreeg een eindafrekening van 440 euro extra voor een mini-appartementje met één slaapkamer. En zo zijn er meer voorbeelden.



Bewoner Rinus Bouwmeester bewaarde alle overzichten en constateert: ,,Het verbruik gaat volstrekt onlogisch op en neer. Het ene jaar krijg ik 400 euro terug; het andere moet ik 500 euro bijbetalen, ook zonder strenge winter. Dit kán gewoon niet kloppen.’’



Flatbeheerder ACM Vastgoed, die de energienota’s stuurt, wil niet reageren en verwijst door naar ISTA Nederland. Daar zegt woordvoerster Mariëlle Post de ontevredenheid in de flat te betreuren, maar stelt meteen dat de meters goed zijn. ,,Wij hebben ze gecontroleerd. ACM geeft ons de totale kosten door. Die verdelen wij over de bewoners aan de hand van eenheden die de meters hebben geregistreerd. Dit zijn verhoudingseenheden. Het verbruik van een bewoner zegt alleen iets over zijn verbruik ten opzichte van het totaalverbruik in de flat.’’



ISTA wil samen met ACM in gesprek met de betreffende bewoners.

20-11-2017 09:06:57 Loek

Oudgediende







precies als bovenstaand hadden wij ook last van, de CV bleek niet goed aangesloten ¬_¬'

heel slecht te controleren zulke systemen.

20-11-2017 09:35:37 lonewolf

Erelid







Met al mijn electronica wat aanstaat. Dit is veel meer dan gemiddeld in mijn wijk kom ik net uit 1800 euro per jaar en dat is incl onderhoudscontract en een rijtjeshuis. Dan kan ik moeilijk geloven dat 1 appartement 4600 euro kost. Zeker als ik vergelijk met bekende van mij in een 55+ appartement met totale kosten per jaar op 1100 euro.



Als ze ook een hal verwarmen die nooit is afgesloten en dus eigenlijk de buitenlucht verwarmt kan het weer wel, als dat ook mee verdeeld wordt.



Laatste edit 20-11-2017 09:36

20-11-2017 09:37:59 Emmo

Stamgast











In dit geval lijkt het duidelijk. Maar in hoeveel gevallen is het mis maar minder duidelijk? @Loek : Dat soort systemen worden doorgaans gecontroleerd door degene die de rekening stuurt. Met alle goede bedoelingen (je weet wel, de weg naar de hel) zullen ze toch niet gauw geneigd zijn om te zeggen dat ze fout zitten.In dit geval lijkt het duidelijk. Maar in hoeveel gevallen is het mis maar minder duidelijk?

20-11-2017 12:41:21 AndreJanssen

Senior lid





Gevalletje de slager die zijn eigen vlees keurt dus. Ik zou die meters toch maar eens door een onafhankelijke partij laten controleren.



Je hoort het trouwens bijna overal waar blokverwarming wordt gebruikt. Het ligt dan ook denk ik niet aan de meters, maar aan het blok systeem. Gelukkig hebben wij gewoon een eigen ketel, waar de rekening ook niet echt laag is, maar ja, ik ben een koukleum en vind 23 graden gewoon lekker.



Hmmmm, nu ik er zo over denk, is dat de verklaring waarom mijn bezoek altijd in een shirtje en korte broek langs komt, wat ik altijd al vreemd heb gevonden. Vooral in de winter.

20-11-2017 12:43:43 stora

Oudgediende







@AndreJanssen , en als het damesbezoek in een shirtje en een kort broekje langskomt dan vind jij 23 graden niet ineens te warm?

20-11-2017 13:35:24 Emmo

Stamgast







@stora : Meestal wordt het dan binnen afzienbare tijd nóg warmer. De gevoelstemperatuur dan.

