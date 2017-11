Treinpersoneel achtervolgt losgeslagen locomotief op motorfiets in India

In de Indiase staat Maharashtra heeft afgelopen woensdag een locomotief 13 kilometer lang zonder bestuurder gereden. De elektrische locomotief van een trein moest vervangen worden door een exemplaar met dieselmotor, vermits het vervolgtraject van de route niet geŽlektrificeerd was. Toen de machinist van de elektrische locomotief uitgestapt was zette het gevaarte zich weer in beweging. Dat meldt het Engelstalige, Indiase dagblad Hindustan Times.



Toen de verschrikte machinist in het station van Wadi omkeek zag hij tot zijn afgrijzen hoe de elektrische locomotief weer vaart begon te maken, zonder bestuurder. Het stationspersoneel waarschuwde onmiddellijk alle andere stations op de route. Treinen die het omgekeerde traject aflegden op de spoorlijn moesten uit veiligheidsoverwegingen halt houden. Wat volgde leek op een script uit een film: het gealarmeerde treinpersoneel zette de achtervolging in op een motorfiets en kon pas na 13 kilometer aan boord van de rijdende locomotief kruipen. Als bij wonder raakte niemand gewond. Het is niet duidelijk waarom de locomotief opnieuw aansloeg. De spoorwegautoriteiten hebben een speciaal onderzoeksteam op de zaak gezet.

