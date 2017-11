Amerikaanse marine in verlegenheid door luchttekening van penis

De een vindt het aanstootgevend, de ander ziet er wel de lol van in. De Amerikaanse marine is in ieder geval minder blij met een actie van één hun piloten. Die tekende gisteren een enorme penis in de lucht.Het reusachtige mannelijke geslachtsdeel was enige tijd te zien boven het noordwestelijk deel van de staat Washington. Het kunstwerk bleef niet onopgemerkt. Op sociale media werd de luchttekening veelvuldig gedeeld.De Amerikaanse marine, de US Navy, laat in een verklaring weten dat er voor de vliegtuigbemanning strenge gedragsnormen gelden. De Navy noemt de actie dan ook 'onacceptabel'. De grap heeft 'nul trainingswaarde'. "We houden de crew hiervoor verantwoordelijk."De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de Federal Aviation Administration, laat tegenover het lokale tv-station KREM 2 weten dat dit soort acties niet verboden zijn en ze geen reden zien om in te grijpen zolang het vliegverkeer niet in gevaar wordt gebracht.