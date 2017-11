Actiegroep tegen seksuele intimidatie tijdens concerten

"Ik kan een lange lijst aan momenten noemen waarop ik seksueel ben ge´ntimideerd tijdens een concert", zegt de 23-jarige Jenny Janssens uit Tilburg. Ze is de grijpgrage mannenhanden beu, en begint met vier andere vrouwen een actiegroep.



De groep richt zich op de muziekindustrie, omdat ze daar connecties hebben. Ze willen bijvoorbeeld posters maken en die bij poppodia ophangen. Ook willen ze in gesprek met artiesten.



Het lijkt wel een standaardpraktijk, zeggen de vrouwen. "Op dit moment kun je er bij voorbaat van uitgaan dat je wordt lastiggevallen als je op stap gaat", zegt Jenny tegen Omroep Brabant.



Vorige week had Jenny nog een huilende vriendin aan de lijn. Ze was tijdens een concert in Amsterdam continu lastiggevallen door een man die haar borsten en billen aanraakte. Iedereen zag het gebeuren maar niemand deed iets.



Ooit werd ze zelf vanuit het niets door een vreemde man gekust tijdens een concert. Toen ze boos werd kreeg ze alleen maar verbaasde blikken. Ook toen zagen veel mensen het gebeuren, maar er kwam geen reactie.



Er zijn artiesten die wel ingrijpen. Op Lowlands gaf de zanger van de Britse band Architects een uitbrander aan een fan die een vrouw bij haar borst greep tijdens het crowdsurfen.



De Canadese rapper Drake onderbrak gisteren tijdens zijn concert in Sydney een nummer om een bezoeker aan te spreken. "Als je niet ophoudt meiden aan te raken, zoek ik je op en sla je verrot", beet de artiest de man toe. Een bezoekster filmde zijn tirade.

Reacties

19-11-2017 09:29:59 stora

Denken ze nu echt dat dat stoer is of voelen ze zich daardoor mannelijk?

Echte mannen hebben stijl Het blijft raar dat mensen ongevraagd aan anderen zitten.

19-11-2017 11:09:32 kookgraag

slaan we met z'n allen niet een beetje door op zo'n concert,sta je soms zo dicht op elkaar dat dit gewoon gebeurd.In de flouwer pouwer tijd hoorde je er gewoon niet bij als je bij een optreden niet meedeed dan was je een mietje,en nu is dat volledig omgedraaid.

19-11-2017 12:24:21 DOAfan1

Het is triest dat het gebeurd, denk dat er genoeg mannen zijn die het concert als excuus gebruiken zoals in Japan met de overvolle treinen.

Als je een beetje respect in je kloten hebt blijf je af indien ongevraagd. Wat mij betreft is het aanranding en mag het als zodanig bestraft worden!!

