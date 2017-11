Grootouders die teveel verwennen slecht voor gezondheid kleinkind

Vette en zoete traktaties, welk kleinkind is hier nou niet gek op en welke grootouder wil zijn kleinkind dit ontzeggen? Toch is het verwennen van een kleinkind minder onschuldig dan vaak gedacht. Zeker als de opa‘s en oma’s regelmatig de zorg voor de kleinkinderen op zich nemen. Wetenschappers van de universiteit van Glasgow concluderen dit na het analyseren van 56 eerder uitgevoerde onderzoeken uit 18 verschillende landen.



De onderzoekers hebben specifiek 3 onderwerpen bekeken, die invloed hebben op de gezondheidstoestand van de kinderen: het eetpatroon, de fysieke activiteiten en roken. Hieruit is gebleken dat grootouders zowel op het eetpatroon als het gewicht van de kleinkinderen een negatieve invloed hebben. Tot frustratie van veel ouders lappen grootouders goede voedingsgewoonten vaak aan hun laars, zo gauw zij de zorg voor de kleinkinderen hebben. De kinderen krijgen veel snacks tussendoor of ijs als beloning voor goed gedrag. Bovendien krijgen de kleinkinderen alleen genoeg lichaamsbeweging om het calorierijke voedsel te compenseren, als de grootouders er zelf een actieve levensstijl op nahouden.



Roken

Daar komt bij dat sommige grootouders roken in het bijzijn van de kleinkinderen. Ook als ouders nadrukkelijk verzocht hebben dat niet te doen. De bedoelingen zijn vaak goed, maar kunnen op de langere termijn schadelijk zijn. Snacken op de bank met een rokende grootouder ernaast laat onbedoeld het risico op kanker toenemen als de kinderen volwassen zijn. Roken en overgewicht zijn 2 van de belangrijkste vermijdbare oorzaken van kanker, stelt Linda Bauld van de Britse stichting voor kankeronderzoek namelijk. Ouders en grootouders kunnen daarom het beste één lijn trekken, want kinderen die een gezonde levensstijl gewend zijn, kunnen dat als volwassene gemakkelijker volhouden. Ouders die afhankelijk zijn van de oppashulp van de grootouders durven het onderwerp echter vaak niet aan te snijden.

Reacties

18-11-2017 13:57:45 allone

Stamgast



WMRindex: 30.432

OTindex: 61.204

ach kom, wat een onzin, dat ligt toch gewoon aan de grootouders.. te weinig aandacht is ook niet goed.. en perfekte (groot)ouders zullen wel niet bestaan.. het is ons allemaal gelukt 'goede'' mensen te worden ook al had de opvoeding van onze ouders ook 'gebreken'

18-11-2017 16:37:19 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.444

OTindex: 964

Bij opa en oma mag altijd meer dan bij je eigen ouders.

Of dat vroeger ook zo was weet ik niet, want vroeger had je veel grotere gezinnen dus hadden de grootouders ook veel meer kleinkinderen.

En toen was de moeder ook nog vaak de huisvrouw.

Tegenwoordig werken beide ouders, moeten ook nog het huishouden doen en moeten ook opvoeden.

Maar kinderen die dik worden komt niet door die enkele keren dat ze bij de grootouders zijn.

